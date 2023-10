Negotovosti med rjuhami so različne

Tako ženske kot moški se med rjuhami ukvarjajo z vprašanji samozavesti, vendar vsak po svoje. Sprašujejo se različne stvari, obremenjujejo jih različni strahovi, kažejo raziskave.

Videz

Znano je, da imajo ženske večje težave s samopodobo kot moški in so zelo obremenjene z videzom. Raziskave kažejo, da vsaka peta ženska resno dvomi, ali je partnerju privlačna, kar je tudi posledica družabnih vsebin, ki kažejo težko dosegljive ideale.

Moški se po večini ne ukvarjajo s temi težavami, ampak se prepustijo trenutku, kar se pa tiče videza, so najbolj obremenjeni z – velikostjo svojega penisa. Kar polovica vseh moških bi raje imela večji penis, čeprav je več kot tri četrtine žensk popolnoma zadovoljnih z velikostjo korenjaka svojega izbranca.

Izkušnje

Če ima moški izkušnje v postelji, je ženska le zadovoljna, če pa je izkušena ženska, se moški začnejo spraševati, koliko drugih je bilo prej, da je tako spretna. Ženske se zato med rjuhami pogosto zadržujejo in ne pokažejo vsega, kar znajo, iz strahu pred obsodbo.

Orgazem

Neverjetno je, koliko žensk skrbi, ali bodo doživele orgazem in tako partnerju dale očitno priznanje, da jih je zadovoljil. A to ne pripomore k vrhuncu, ampak ga preprečuje. Dejstvo je, da večina žensk doseže orgazem s stimulacijo klitorisa, zgolj s seksom pa si jih željo uresniči le malo. In moški mora to vedeti.

Tudi moški so obremenjeni z orgazmom, a jih ne skrbi, da ga ne bi doživeli, ampak da se bo to zgodilo sramotno prehitro in tako ne bodo zadovoljili partnerice. A ta težava je hitro rešljiva, kajti žensko je mogoče zadovoljiti tudi drugače.

Erekcija

Moške neznansko skrbi erekcija – koliko časa bo trajala in ali bo dovolj trdna, kar sploh ni neupravičeno. Že okoli 30. leta se lahko pri moških začnejo težave z erekcijo, kar je lahko posledica življenjskega sloga in tudi samozavesti, resne zdravstvene težave, ki vplivajo nanjo, pa se pojavijo okoli 50. leta.