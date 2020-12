Ne vohunite za partnerjem

Nedavna ameriška raziskava je razkrila, da je za svojim partnerjem vohunila skoraj polovica žensk in četrtina moških, čeprav je vsak tretji vedel, da to ni prav. Ljubosumje Brskanje po partnerjevih stvareh, pa naj gre za računalnik, telefon, pošto, torbo, še nikoli ni naredilo nekoga manj ljubosumnega, ravno obratno. Morda najprej občutite zadoščenje, a težava nastane, ko o najdenih »podatkih« ne morete govoriti s partnerjem, ker bo vedel, da ste ga zalezovali. Raziskave kažejo, da se je po razkritih dokazih o nezvestobi manj kot polovica ljudi odločila za ločitev, kar pa naj vam ne jemlje poguma, da bi sami načeli pogovor. Izguba zaupanja Če se odločite za pogovor, ker ste pri brskanju po partnerjevih stvareh naleteli na sumljive dokaze, se pripravite na to, da bo ta najprej zgrožen in ogrožen, najverjetneje pa ste si za dolgo zapravili njegovo zaupanje, sploh če se izkaže, da je nedolžen. Če pa gre za nezvestobo, je zaupanje tako in tako že zapravljeno, in je od vas odvisno, kakšen bo naslednji korak. Intuicija Večina ljudi, ki je za prevaro izvedela z brskanjem, je priznala, da je že prej čutila, da je del ljubezenskega trikotnika, le da si ni želela priznati. Z brskanjem so si po nepotrebnem uničili ugled.