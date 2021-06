Ne točka G, to je ključno za ženske orgazme

Italijanski znanstveniki imajo zanimivo vest. In sicer pravijo, da ne obstaja ena specifična točka na ženskem telesu, katere stimulacija naj bi pričarala orgazme (v mislih imajo točko G) temveč je za največje užitke zaslužna veliko obsežnejša erogena cona, ki zaobjema več organov.

Ta predel so poimenovali klitouretrovaginalni kompleks (CUV), sestavljajo pa ga vaginalne stene, sečevod, pareuretralne žleze in notranji del klitorisa. Več je boljše Stimulacija omenjenega področja ne samo, da zagotavlja maksimalne užitke, temveč omogoča tudi izjemne vaginalne orgazme, katerih učinki prežemajo celo telo.

»Z ultrazvokom smo odkrili, da stimulacija zunanjega dela klitorisa poveča pretok krvi samo v ščegetavčku. Notranja stimulacija, do katete prihaja med penetracijo, pa na drugi strani aktivira pretok krvi v vseh delih CUV sistema,« je pojasnil Emmanuel Jannini iz rimske univerze Tor Vergata, ki zato svetuje:

»Namesto, da bi pozornost namenjali le eni mali točki, se osredotočite na celotno sprednjo stran vaginalne stene. Penetracija od zadaj (denimo položaj po pasje), ali poza, med katero je ona zgoraj, sta načeloma najboljši z vidika stimulacije omenjene cone, je pa res, da se zadeva razlikuje od ženske do ženske, dodaja Jannini in priporoča tudi stimulacijo s prsti ali dlanjo. Drugo mnenje Z italijanskimi strokovnjaki ste strinjata norveški znanstvenici Nina Brochmann in Ellen Støkken Dahl:

»Ena novih hipotez navaja, da G točka sploh ni zgolj poseben delček na telesu, temveč leži globoko na notranjem delu klitorisa, ki se stimulira med seksom. Tako kot ostali predeli cone, ki so jo opredelili italijanski kolegi in odstrli še eno tančico ženskega orgazma.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: