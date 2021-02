Dejstvo je, da so dojke in zadnjica v moških očeh zapeljive. A to še zdaleč ni edino, kar pri nasprotnem spolu prepriča. Čemu še se ne morejo upreti oziroma kaj je zanje res seksi in neustavljivo privlačno? Znoj Znojne kapljice na telesu ali obrazu ženske velikokrat spravljajo v zadrego, a povsem po nepotrebnem, saj je preznojeno žensko telo v moških očeh preprosto seksi. Nalezljivi smeh Pozitivna čustva so vselej dobrodošla, optimizem in dobra volja sta nalezljiva in širok nasmeh izdaja iskrenost ter sproščenost. Nič neobičajnega torej ni, da je za moške zelo zapeljiv. Očala Več raziskav je pokazalo, da so ženske z očali v moških očeh seksi, saj ta nakazujejo na inteligenco, ki je zelo privlačna lastnost. Bele lise na telesu po sončenju Junaki se jim preprosto ne morejo upreti. Z veseljem božajo bele lise na občutljivi in nežni koži. Razmršeni lasje Naravni kodri, lasje, ki jih mrši veter, ali pričeska, ki deluje sporočeno, prednjačijo pred povsem urejenimi lasmi. Naravni videz Približno 40 odstotkov moških raje kot obraz pod debelo plastjo ličil pogledajo žensko, ki naravnega videza z njimi ne skriva. Še višji pa je odstotek tistih, ki bi raje od močnega make upa izbrali diskretno ličenje. Trebušček Malce obložen trebušček je v očeh junakov v prednosti pred popolnoma izklesanim. Sicer pa moški prisegajo na telo v obliki peščene ure, kar pomeni ozek pas in široki boki. Ob pogledu nanj se v njihovih možganih aktivira več centrov za zagotavljanje užitka, so v eni od raziskav dokazali strokovnjaki.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: