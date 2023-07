Naš nasvet: pred nakupom vibratorja se raziščite

Če ne veste, kako izbrati pravo igračko zase, morate najprej spoznati svoje telo ter z rokami in prsti odkriti, kakšen dotik vas vzburja in kje, nato pa na podlagi tega izbrati vibrator, ki vam bo pomagal do užitka z različnimi nastavitvami. Začnete lahko s cenejšimi izvedbami, dokler se povsem ne prepričate, kaj potrebujete.

Za točko G

Če imate radi globoko penetracijo, izberite vibrator, ki je izoblikovan tako, da najbolje stimulira točko G. Če poznate svoje telo, boste točko dosegli brez težav, zato vibrator obrnite tako, da pritiska nanjo.

Z zajčkom

Če ste ugotovili, da vam je najbolj všeč kombinacija penetracije v nožnico s sočasnim stimuliranjem ščegetavčka, je za vas verjetno najprimernejši vibrator, ki ima na vrhu zajčka. Vibrator vstavite v nožnico, zajček pa se bo pri tem poigraval s ščegetavčkom.

Za masažo

Čeprav je bila ta čarobna palica najprej namenjena masaži, so mnoge hitro ugotovile, da je neverjetno primerna tudi za stimulacijo erogenih con, pa naj gre za prsi, zadnjico ali ščegetavček. Nekateri modeli so narejeni tako, da jih lahko tudi vstavite, sicer pa gre za enega najbolj priljubljenih erotičnih pripomočkov med predigro.