Narcisi: toksični ljudje, ki se jim izogibajte (tri stvari, ki jih izdajajo)

Narcisi so ljudje, ki želijo biti vedno v središču pozornosti, hrepenijo po pohvalah in komplimentih ter energijo sočloveka izkoriščajo, da bi se sami počutili bolje. Osebe z narcistično motnjo se ne ozirajo na potrebe, želje ter čustva drugih, ves svet se vrti le okoli njih in izpolnjevanja njihovih lastnih potreb. Ne premorejo empatije, niso sposobni sočutja in ne zmorejo stkati globlje povezanosti. Narcisi so osebe, ki veliko vzamejo, a praktično ničesar ne dajo. Odnos z njimi je škodljiv in pri partnerju pušča resne posledice na čustvenem zdravju.

Zato je takšno osebo treba čim prej prepoznati in se od nje umakniti. Na srečo so narcisi, čeprav toksični, tudi predvidljivi in najpogosteje jih izdajajo naslednje poteze.