Napake pri seksu, ki se jim raje ognite

Pred seksom se pogovorite o tem, kaj vam je všeč in kaj ne, da ne bo nesporazumov. FOTO: SHUTTERSTOCK

Sram pred pogovorom

Po svoje

Ne omenjajte slabih izkušenj

Kot v filmu

Naj vas ne bo sram pogovora o spolnih željah, fantazijah pa tudi zadržkih.

Vsakdo, ki kaj počne, se lahko tega loti napačno ali se pri tem zmoti, a vaja dela mojstra. Zakaj bi ponavljali enake napake pri seksu, če se jim lahko izognete?Niso vsi pari narejeni tako, da se v spolnosti ujamejo od prvega trenutka, številni slej ko prej izberejo pogovor kot način, s katerim si razkrivajo svoje spolne želje in fantazije, kajti presenečenja na tem področju niso vedno dobrodošla. Partner vam ne more brati misli, zato raje spregovorite, dobro je tudi, da svoja pričakovanja razkrijete v primernem času in ne, ko je že pozno.Vsakdo rad seksa po svoje in uživa na svoj način, kar je povsem običajno, pa vendar to ni vedno nujno način, na katerega uživa vaš partner. Pari, ki imajo uspešno spolno življenje, se drug drugemu prilagajajo, poleg tega znajo najti nove, skupne načine, kako se razvedriti v dvoje, da je obema všeč. Številni se preprosto prilagodijo partnerjevemu okusu, drugič partner njihovemu, pomembno pa je, da nihče nima občutka, da je prikrajšan.Morda ste imeli pred sedanjim partnerjem srečno in zadovoljivo spolno življenje, morda pa ste doživeli kaj zelo neprijetnega in bolečega, kar vam preprečuje, da bi v spolnosti zares uživali. Takšne slabe izkušnje ne bi smeli skrivati pred partnerjem, saj jo boste lahko najverjetneje rešili v dvoje, predvsem pa jo najprej rešujte s pogovorom.Pornografska industrija se razcveta kot še nikoli in ljudje še nikoli niso bili pod takšnim pritiskom, kakšni morajo biti med seksom in kako bi morali seksati.Ne gre samo za estetski videz, ampak tudi za spolnost, za število orgazmov, ki so jih sposobni dosegati, spolnih partnerjev, ki jih lahko zamenjajo, spolnih praks ... A seks v filmu je eno, v resničnem življenju pa lahko nekaj povsem drugega, tega ni za primerjati ali oponašati za vsako ceno, če bi bili radi zadovoljni.