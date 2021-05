Napake, ki jih moški storijo pri zapeljevanju

Neiskrenost

Napačno branje signalov

Prepuščanje pobude

Narcisoidnost

Ni popolnega moškega. Tega se ženske zavedajo, vseeno pa sanjarijo o princu na belem konju. Toda ko pride do zapeljevanja, so nekatere poteze moških preprosto nedopustlne.Veliko moških ima napačno predstavo in menijo, da sta ženskam privlačna zgolj njihov videz in denar, včasih samo ljubeznivost in prijaznost, a to deluje le nekaj časa.Dolgoročno si ženske želijo nečesa več, zato bodo kmalu opazile, da se moški nenehno pretvarja in prilagaja, da bi ugajal, kar je odbijajoče. Namesto da bi občudovale njegovo dobroto ali denar, menijo, da nima prave samozavesti in premalo izkušenj, da bi lahko bil zares privlačen.Nekateri urbani miti trdijo, da je vsako žensko lahko dobiti, če le ima moški dovolj denarja in se vztrajno trudi. Že prej smo omenili, da na dolgi rok to ne zadovoljuje vseh žensk, nekatere pa moškega, pa če se še tako trudi, sploh ne opazijo.Treba je znati prebrati žensko in signale, ki jih pošilja, ki delujejo spodbudno in ljubeče. Potem je trud na mestu, saj vsaka rada vidi, če moški hodi zanjo po trepalnicah.Čeprav ni malo žensk, ki rade gospodujejo, jih večina, med njimi tudi bolj ukazovalne, ne mara, kadar je moški neodločen in ji prepušča pobudo o vsem. Takšen moški nima samozavesti in se boji narediti napako, zato vse odločitve prepušča svoji ženski, kar pa ni niti malo privlačno.Če mora ženska izbrati vse od filma, ki ga bosta gledala, do restavracije, ki jo bosta obiskala, moškega ne bo doživljala kot nekoga, ki ve, kaj si želi, vključno z njo.Samozavest je nekaj najbolj privlačnega na svetu, a ko se sprevrže v to, da moški o sebi govori le v presežnikih in se širokousti, njegova privlačnost drastično pade.Ženske so dovolj pametne, da bodo same prišle do zaključka, kdo je najboljši, najlepši, najbolj sposoben in najbolj privlačen. Ne potrebujejo moškega, ki svoj mali ego prekriva s samooglaševanjem. Veliko lepše je odkrivati nekoga in njegove pozitivne lastnosti, kot da jih dobite servirane in prenapihnjene na pladnju.