Napačne predstave moških o ženskah

Nimajo samo ženske svojih predstav o moških, ampak tudi moški o ženskah, skupno pa jim je to, da se pogosto motijo v najbolj preprostih stvareh. Pa poglejmo, katere so najpogostejše zmote.



Vedno kot iz škatlice

Niso vse vedno popolnoma urejene, nekatere potrebujejo več, druge manj časa, nekatere si ga vzamejo, druge ne, ampak dejstvo je, da imajo tudi one svoje sproščene trenutke, ko jim ni treba paziti na vsako malenkost.



Popolno telo

Saj ne da ne obstajajo ženske, ki so ravno prav zaobljene in suhe hkrati, ampak večina nima telesa lepotic, ki krasijo revije, pa so vseeno popolne.



Zvestoba do groba

Številni so še vedno tako staromodni, da pričakujejo, da jih bo zvesto čakala, medtem ko oni razmišljajo, s kom bodo preživeli življenje, in se radovedno ozirajo naokoli, ampak ni več tako. Ženske so postale bolj samostojne in bolj samozavestne, zakaj bi čakale na moške, če oni ne nanje?



Brez moške družbe

Marsikatera ima najboljšega prijatelja ali pa moške prijatelje, s katerimi se dobro razume, nekateri so verjetno v njenem življenju prisotni celo dlje kot partner; zakaj bi se jim morala odpovedati?



Branje misli

Moški ima pogosto občutek, da ženska bere njegove misli, zato ga resno začudi, če ni tako. A ženske ne berejo misli, vsaj ne vedno, poleg tega prisegajo na pogovor – pravzaprav celo cenijo moškega, ki zna spregovoriti o sebi.



Vse delijo s prijateljico

To večinoma drži, res pa je, da so stvari, ki jih tudi ona zadrži samo zase, a moški običajno ne ve, katere so.



Gospodarice kuhinje

Še eno presenečenje – vse ne marajo kuhanja, nekatere spravlja celo v grozo, pa če še tako rade uživajo v dobri hrani. Moški tega ne bi smeli jemati osebno, prav tako pa ne bi smeli pričakovati, da bo iz ljubezni do njih postala kuharska mojstrica.



Vedno se zaljubijo po seksu

Če gre za ljubezen, gre za ljubezen, tudi ko pride do seksa. Če pa gre za seks, gre pač za seks – zakaj bi se morala ženska po njem na smrt zaljubiti v moškega? Seveda pa obstajajo izjeme.