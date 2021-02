Najvišje ovire pri iskanju ljubezni

Iskanje sorodne duše res ni lahka naloga, največkrat pa na poti do prave ljubezni stojijo ovire, ki si jih nastavljate sami. Kaj torej počnete narobe? Oklepate se preteklosti Ne glede na to, kaj se je dogajalo nekoč, vračanje v preteklost zapira vsa vrata v srečno prihodnost.

Morda vas je zaradi preteklih slabih izkušenj strah, da bi se znova opekli, morda upate, da se bo nekdanja ljubezen vrnila, morda ste zaradi nje zagrenjeni in obremenjeni. Ne glede na to, kako podoživljate nekdanje dogodke in razmerja, naučite se jih pustiti za seboj. Ko boste povsem zaprli ta vrata, se bodo odprla tista, ki vodijo v lepšo prihodnost. Ne cenite se Če sami sebe ne postavljate na prvo mesto, vas nihče ne bo. Če sebe ne sprejemate in se nimate radi, se boste vedno znova ujeli v toksične ter manipulativne odnose.

Zato: sprejmite sebe, cenite se, imejte se radi in si s tem tlakujte pot do razmerja z nekom, ki bo z vami ravnal tako, kot si zaslužite. Vztrajate v razmerju z napačnim Nekje v sebi veste, da človek, s katerim delite mizo in posteljo, ni pravi. Kljub temu vztrajate v razmerju z njim. Morda zato, ker ste prepričani, da boljšega ne bi našli, morda zaradi občutka dolžnosti, zaradi materialne varnosti, otrok …

Vse to niso razlogi za ohranjanje zveze, ki vas ne osrečuje. Bolje je pretrgati spone in začeti znova. Z nekom, s katerim vas bodo vezali spoštovanje, razumevanje ter seveda, na prvem mestu, ljubezen.

Komentarji: