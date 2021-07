Največje pasti zveze z bogatašem

Nekateri druge sodijo zgolj po velikosti materialnega premoženja, to jim namreč pomeni varnost in udobje. Pa je zveza s premožnim moškim res idealna?

Čustva velikokrat niso iskrena

Čeprav se velikokrat zgodi, da ona sebe prepričuje, da se bo nekoč zaljubila v partnerja, ki ima debelo denarnico, se to v večini primerov ne zgodi in odnos je obsojen na propad. K temu pripomore še nezaupanje in dvom druge strani, kajti dejstvo, da razmerje temelji na denarju in ne na pozitivnih občutkih, ne govori dobri zvezi v prid.

Finančna neenakost vodi v trenja

Morda na začetku res ni pomembno, koliko kdo prispeva v družinski proračun, a velika odstopanja s tega vidika na dolgi rok osebo, ki zasluži manj, potisne v podrejeni položaj, kar povzroča vedno nova trenja.

Slab seks

In še zadnji, a še kako občuten minus: dober seks je v razmerju pomemben. Če z njim niste zadovoljni in se to kljub trudu ne spremeni, denar ne odtehta obstanka v zvezi. Zgodi se, da nekdo skuša svoje spolne pomanjkljivosti nadomestiti z denarjem, a na dolgi rok ta taktika ne deluje in vodi le v dodatno nezadovoljstvo. S tem v ospredje stopa znani rek, da denar ne more kupiti sreče in zadovoljstva.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: