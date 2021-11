Največje napake, zaradi katerih je moški slab ljubimec

So napake, ki jih ženske v postelji ne odpuščajo. In moški, ki jih vztrajno ponavljajo, hitro pristanejo na seznamu slabih ljubimcev. Zakaj pa jim največkrat pritiče ta nelaskav naslov? Tu je pet najpogostejših razlogov.

Prehitri gibi

Med penetracijo, da ne bo pomote. Ob njih se njej zdi, da se odvija tekma za življenje in smrt ter ne dejanje, za katerega naj bi si, vsaj praviloma, vzeli čas.

Ne glede na to, zakaj hiti; ker ga je strah, da bo izgubil erekcijo, ker bi rad hitro doživel orgazem, ker je čisto pod vplivom strasti, prehitro dogajanje mu ne govori v prid.

Izogibanje klitorisa

Žalostno, a vendar resnično je, da obstajajo moški, ki med intimnim aktom še vedno pozabljajo na tako imenovani čudežni gumbek. Stimulacija klitorisa je pri prenekaterih damah edina ali vsaj ključna pot do orgazma in moški, ki tega ne ve, oziroma ne upošteva, je slab ljubimec.

Hvalenje z velikostjo penisa

Lastna hvala, cena mala, bi lahko rekli in to velja tudi za dogajanja med rjuhami. Hvalisanje s centimetri žal ne zagotavlja kvalitet, ki so pomembne za dober seks. Nasprotno, velikokrat je povezava obratno sorazmerna

Vztrajanje pri orgazmu

Res je, da je lepo doživeti orgazem, a vztrajanje pri temu za vsako ceno žal ne vodi do naziva dober ljubimec. Ravno nasprotno. Kajti moški, ki v postelji blesti se zaveda, da tega včasih ni. Pri njej ali pri njemu. In s tem ni nič narobe. Narobe pa je pri vrhuncu vztrajati za vsako ceno.

Po seksu v roke telefon

Dejstvo je, da telefon nima v spalnici česa iskati. In dejstvo je žal tudi, da se veliko junakov tega ne zaveda in takoj, ko opravijo svojem, v roke vzamejo napravico in pobrskajo po družabnih omrežjih ali kako drugače z njim zapravlja čas, namesto da bi se posvetil osebi ob njih. Prav to pa je še ena napaka, ki jo ženske le težko spregledajo.