Največje moške napake v postelji

Kvaliteten seks pogojuje veliko dejavnikov. Na nekatere vplivajo ženske, na druge moški, obstajajo pa napake, zaradi katerih je on v njenih očeh slab ljubimec. Preintenzivna penetracija »Moški, ki prisega na preintenzivno penetracijo najbrž nima veliko izkušenj v spalnici. Kajti dobesedno nabijanje, da ne bi izgubil erekcije ali da bi hitro dosegel orgazem, v ženskih očeh ni dober seks in tisti, ki se zateka k temu načinu pač ne more biti dober ljubimec,« je prepričana seksologinja Claire Cavanah. Ignoriranje klitorisa »Spolni odnos ni zgolj stik spolovil moškega in ženske. Noben dober ljubimec med njim ne pozablja na za ženski užitek ključen organ, klitoris. Tisti, ki ga vztrajno ignorira, si ne zasluži naziva dober ljubimec,« znano dejstvo navaja Cavanahova. Hvaljenje z dolžino spolnega organa »Hvaljenje z obdarjenostjo in pričakovanje, da se bo ljubimka strinjala, je znak samohvale in egoizma v postelji, prav tako nakazuje na nizko samozavest in pomanjkanje spolnih veščin, kar ne more govoriti v prid kvalitetnega seksa in ne dobrega ljubimca,« na še eno napako opozarja terapevtka. Orgazem kot en in edini cilj Je že tako, da večina žensk ne doživi vselej orgazma. Vztrajanje pri njem nanje vrši pritisk, zaradi katerega je vrhunec še težje dosegljiv, zato dejstvo, da je nekomu en in edini cilj, ne govori kvalitetni spolnosti v prid. Takoj po vrhuncu v roke telefon Včasih so se dame pritoževale, da on takoj po orgazmu zaspi. Dandanes pa je večja težava, da se pozornost po intimnem aktu nemudoma preusmeri na telefon. Kar seveda v očeh ljubimke ni ravno zaželeno dejanje. Zato je v prid dobrega seksa in tistega, kar po njem sledi, telefon bolje pustiti izza vrat spalnice in se posvetiti osebi, v objemu katere je doživel največje užitke.

