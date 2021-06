Najslabši je seks s trenutnim partnerjem

V ZDA so v eni od raziskav k sodelovanju povabili 2000 prostovoljcev in jih prosili, naj ocenijo spolne izkušnje z nekdanjimi in trenutnim partnerjem. Kaj so razkrili odgovori? Več kot polovica sodelujočih meni, da je seks s sedanjim najslabši v njihovem življenju. Morda bi pomislili, da je v naravi človeka idealiziranje preteklosti, a dejstvo je, da so bili sodelujoči kritični tudi do preteklih zvez. Vsak peti je namreč dejal, da se povsem zaveda, da tudi njegovo preteklo spolno življenje ni bilo idealno. Slaba komunikacija in pomanjkanje humorja Kateri pa so glavni razlogi, zaradi katerih nekdo seks označi kot slabega? Med odgovori na to vprašanje so se največkrat znašli slaba komunikacija, pomanjkanje iskrenosti in pomanjkanje humorja, kadar se med seksom kaj zalomi.



Če bi tudi sami sedanji seks označili kot najslabšega, je čas za iskren pogovor. Naj nikar ne trpi vaše zadovoljstvo. Pokažite in povejte, kaj vam ni všeč, pojasnite, kaj vas vzburja, in opozorite na tisto, kar počne partner narobe, sicer se vam bo še naprej godilo enako kot omenjenim prostovoljcem.

