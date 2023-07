Najraje po pasje

Če gre verjeti raziskavam o spolnosti, je položaj po pasje med moškimi skoraj najbolj priljubljen, pa tudi številne ženske uživajo v njem. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo na pomanjkanje intimnosti, ki jo denimo zagotavljata položaj žličke in misijonarski položaj.

Strokovnjaki še ugotavljajo, da so moški pogosteje avanturistično naravnani in za spolnost radi izberejo katero koli drugo mesto za seks, kot sta postelja in spalnica. Partnerici se posvečajo tudi pod prho, na kuhinjski mizi, na sedežni garnituri, stoje ... Na prvem mestu jim je zabava, kjer koli in kadar koli!