Najprej prijatelja, nato ljubimca

Če ste še samski in razmišljate o tem, da bi bil že čas najti sorodno dušo, se razglejte po svojih prijateljih. Kajti meta analiza sedmih študij, objavljena v časopisu Social, Psychological and Personality Science, ki je skupno vključevala 1900 oseb je odkrila, da je 66 odstotkov sodelujočih s partnerjem, preden se je razvila ljubezen, prijateljevalo. Pričakovan potek dogodkov Glede na besede terapevtke Rachel Wright ti rezultati nakazujejo, da se večina romantičnih zvez razvije iz prijateljstva, razlog za to pa pojasnjujeta ustanovitelja inštituta Gottman John in Julie Gottman:

»Dolgoročni srečni in zdravi odnosi šele na koncu postanejo ljubezenske zveze, saj so lastnosti dobrih prijateljev nepogrešljive za kvalitetno intimno zvezo. Ena od njih je razumevanje partnerja, ki je najpomembnejša komponenta vsake zveze.« Prijateljstvo zagotavlja uspeh »Vprašajte se, v čemu, razen v seksu e razlikuje vaše prijateljstvo od romantične zveze in se potrudite najti pri partnerju lastnosti, ki so vam pomembne pri snovanju prijateljstva,« svetuje terapevtka in na srce polaga: »Prijateljstvo je tisto, ki zagotavlja uspeh razmerja.«

