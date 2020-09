Rituali dvorjenja naj bi nastali, da bi ženska lahko ocenila ustreznost morebitnega partnerja. Charles Darwin je o živalskih vrstah, ki jih je proučeval, povedal: »Samice imajo raje parjenje s telesno najbolj privlačnimi samci ali s tistimi, ki najlepše pojejo ali uganjajo najzabavnejše norčije.« Ljudje se na isti podlagi odločamo o svojem ljubezenskem življenju: najprej opazimo videz. Če se nam oseba ne zdi privlačna, sploh ne pridemo do šarma in značaja.



Psihologi so ugotovili, da te poteze kažejo na spolno zrelost in prevlado. Nakazujejo visoko raven testosterona, ki se pri moških kaže z večjimi oblikami in ostrejšimi linijami obraza, medtem ko je estrogen odgovoren za okroglo mehkobo ženskih obrazov in dodatno maščobo na licih in ustnicah. Na prvinski ravni se zdijo zelo moške poteze ženskam privlačne. Najbolj zaželeni so tisti, ki so družabni, visoko na družbeni letvici, v dragih ali elegantnih oblekah. Moške privlačijo lastnosti, ki nakazujejo trdno zdravje ženske: pravilne poteze, gladka polt in lepo grajeno telo.



Odkrili pa so še zanimivost, da pogosto izbiramo partnerje, ki so nam po zunanjosti podobni. Sklepajo, da ne, ker smo narcisi, ampak ker se nam zdijo naše poteze ter barva las in oči, ki jih vse življenje gledamo, nekako pravilne.