Najpomembnejša lastnost za uspeh zveze

Zaupanje, razumevanje, spoštovanje in ljubezen je le nekaj ključnih sestavin srečne zveze. Strokovnjaki za medosebne odnose pa so prepričani, da ta ne more uspeti brez empatije. To lahko razumemo kot sposobnost razumevanja tujih občutkov, poistovetenja z njimi ter deljenje lastnih občutkov z drugimi. Ta lastnost je nedvomno srce vsake zveze, in kadar je partnerja ne premoreta, se ne moreta ne moreta resnično povezati en z drugim.

Korenine v odnosu s starši

Do omenjenih spoznanj sta prišla psihologa John Bowlby in Mary Ainsworth. Njuna raziskava je pokazala še, da imajo otroci, katerih starši med vzgojo niso pokazali veliko sočutja, kasneje v življenju velike težave v odnosih, zlasti v intimnih. Ljudje smo vpeti v različne odnose, empatija v njih igra pomembno vlogo. Kadar te ni, ena stran drugi sporoča, da je ne razume in ne spoštuje. Odnos zato postane nestabilen in sčasoma razpade.

Ženske so sočutnejše

Pomembno je, da je empatija prisotna pri obeh partnerjih, je pa več raziskav pokazalo, da so ženske že po naravi sočutnejše od moških in imajo zato v odnosih velikokrat občutek, da niso dovolj ljubljene. Empatija ni prirojena, je privzgojena ali priučena in jo lahko razvije vsakdo. Poskus grajenja empatije je prvi korak k boljši partnerski zvezi, je potrdila raziskava združenja ameriških psihiatrov s Harvarda pod vodstvom Bryna Mawra. Čeprav partner ni empatičen, bo namreč njegova želja, da bi takšen postal, osrečila partnerico.