Najpogostejši razlogi za seks v temi

Anketa, v kateri je sodelovalo 2000 odraslih Britancev je pokazala, da je vsak 10. zavrnil seks s potencialnim partnerjem, ker ta ni hotel ugasiti luči. Zakaj? Nekaj manj kot desetina vprašanih je delalo, da luči med seksom ugašajo zaradi varčevanja z energijo, približno 25 odstotkov pa, da jim je seks v temi ljubši, ker se tako lažje prepustijo domišljiji.

Večja verjetnost je, da bo na seks pri svetlobi pristal moški, tiste, ki luči ugašajo zaradi varčevanja, pa je kar dvakrat težje prepričati, da bi si kdaj vendarle premislili od onih, ki imajo drugačne razloge za seks v temi. Tiskovni predstavnik podjetja Utility Energy, ki je naročilo raziskavo, je povedal, da imajo ljudje očitno zelo različne razloge za ugašanje luči v spalnici.

Intima, sramnežljivost ali varčnost

»Razumljivo je, da je pri nekaterih glavni motiv slaba samozavest, za druge je seks v temi intimnejši, za tretje je to oblika varčevanja. Je pa res, da bi seks v temi moral trajati zelo dolgo, da bi se to poznalo na računu za elektriko.« Anketa je pokazala še, da večina potrebuje približno dva meseca, da se ob novem partnerju sproti v tolikšni meri, da se lahko ljubi pri svetlobi. Znova so tu v prednosti moški, ki to dosežejo po enem mesecu.

Še drugi načini varčevanja

Treba pa je povedati, da seks v temini edini način, s katerim Britanci varčujejo z energijo. Vsak 10. namreč čisti dom pri ugašeni luči, več kot polovica (51 odstotkov) jih ponoči, ko gre na stranišče, ne prižiga luči, 27 odstotkov vprašanih se zjutraj oblači v mraku. So tudi takšni, ki pozno v noč v temi delajo za računalnikom ali v postelji berejo z baterijsko svetilko.

Druga plat

Na drugi strani so razsipneži: približno 16 odstotkov Britancev vedno pušča prižgane luči, ko gre zvečer od doma. Petina, da bi hišni ljubljenčki videli okoli sebe, polovica vprašanih pa zato, da bo odvrnila morebitne vlomilce.