Najpogostejša vprašanja o seksu

Striček Google vse ve, med drugim tudi, katera vprašanja o seksu so največkrat zastavljena na internetu. Vprašanj je neskončno, izbrali smo nekaj najbolj priljubljenih.



Kje je točka G? Sodeč po Googlu večina ljudi še vedno ni prepričanih, kje je in kako jo najti, gre pa za predel na sprednji steni nožnice.



Kako pripraviti žensko do orgazma? Vsaka ženska je različna, najbolje je, da jo vprašate, kaj ji je všeč, in nadaljujete v tej smeri, dokler ne doseže vrhunca.



Kako dolgo traja povprečen seks? Raziskave kažejo, da predigra traja med 15 do 20 minutami, sam seks pa med 5 in 7 minutami.



Ali naj seksam s sodelavcem/sodelavko iz službe? Čeprav zveni privlačno, ima lahko negativne ali celo grde posledice, ko se stvari enkrat končajo. Ni pa nujno, da se.



Ali obstaja penis, ki je prevelik? Jasno in glasno – da. Od posameznice ali posameznika pa je odvisno, koliko prevelik je.



Kako se ženske samozadovoljujejo? Odvisno od vsake posameznice. Če gre za vašo partnerico, jo to lahko vprašate in pri tem celo sodelujete, uporabljate erotične igračke ... Tudi na spletnih straneh za odrasle obstaja veliko materiala, kako je to videti.