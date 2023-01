Najnovejši trend v svetu zmenkov

V svetu zmenkov je zavel svež veter, natančneje trend, ki se v angleško govorečih deželah imenuje open castig, po naše pa bi mu lahko rekli odprt nabor.

Kaj označuje?

Glede na opažanja snovalcev spletne strani za zmenke Bumble, so ljudje glede zahtev pri iskanju ljubezni postali bolj odprti in so pripravljeni razširiti obzorja.

Namesto, da bi torej metali manjše mreže, so pripravljeni dati priložnost tudi nekomu, ki ni čisto njihov tip. Glede na dejstvo izbirčnost in togost pri iskanju partnerja ni zagotovilo za uspeh na zmenkih in posledično za močno ter trdno zvezo, bi lahko prav takšno razmišljanje marsikomu omogočilo najti nekoga, s katerim odnos bi lahko na dolgi rok uspel.

Analiza omenjene spletne strani je pokazala, da je vsak tretji uporabnik pripravljen pokukati izven svojih okvirjev in priložnost dati nekomu, za katerega ne bi mogel reči, da je njegov tip.

Januar je mesec za zmenke

In še ena dobra novica: januar je najbolj naklonjen zmenkom in spoznavanju morebitne sorodne duše, kajti prav prvega meseca v letu so srečanja praviloma najuspešnejša.

Zakaj? Ljudje se po novem letu poglabljajo vase, v svoje korake in sprejemajo odločitve, ki naj bi pozitivno vplivale na njihovo življenje.

Filozofija novo leto - novi jaz torej vpliva tudi na ljubezensko življenje.