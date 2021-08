Najnovejša anketa razkriva, s kom najpogosteje varajo ženske

Da bi razkrili, s kom najpogosteje varajo ženske, so upravljalci spletne strani Gleeden več kot 4000 uporabnicam zastavili vprašanje: s kom ste, če ste, oziroma s kom bi prevarale partnerja. In rezultati so bili dokaj zanimivi. Večina vara s to osebo … Več kot tretjina vprašanih je čez plot skočila z moškim, ki jim je dokaj blizu. V fizičnem smislu, kajti gre za soseda. Kar 31 odstotkov žensk je priznalo, da so se z njim pozabavale med rjuhami, 62 odstotkov teh pa je povedalo, da so vsaj razmišljale o tem, da bi si z njim popestrile življenje. Ne le za eno noč Večina ni imela v mislih le zabave za eno noč, temveč daljšo afero. 47 odstotkov prešuštnic je tako razkrilo, da so s sosedom spale nekaj tednov, 14 odstotkov pa, da se je njihova afera razvlekla na nekaj mesecev.

Očitno bi si moški pred nakupom hiše ali stanovanja morali, poleg izbrane nepremičnine, dobro ogledati tudi morebitne sosede.

