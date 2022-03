Najljubše spolne fantazije moškega so ...

Raziskave kažejo, da bi kar dve tretjini parov svoje fantazije rado delilo s partnerjem, a realnost je drugačna in svoje želje vsak raje obdrži zase. O čem torej najraje sanjajo moški?

Superzvezdnice

Ona je seksi, ona je slavna, ima vpliv, moč in oboževalce, skoraj tako kot najboljši avtomobili! Moški imajo radi močne ženske, čeprav se jih hkrati bojijo, a fantazirajo o njih, saj si želijo, da so kdaj tudi sami plen, ne samo lovec. Želijo si biti zapeljani in podrejeni, za kar sta potrebna pogum in samozavest, ki ju številne ženske skrivajo. Škoda.

Trojček

Težko bi našli iskrenega moškega, ki kdaj ni pomislil na seks v troje, saj raziskave kažejo, da je to ena najbolj pogostih moških fantazij. Biti oboževan in oblegan v postelji z dvema (ali več) dekletoma je vrhunec mokrih sanj, saj moškemu ni treba početi ničesar razen ležati in se prepustiti razvajanju.

Neznanka

Številne raziskave kažejo, da ljudje med spolnostjo pogosto mislijo na drugo osebo kot tisto, s katero imajo spolni odnos. Včasih gre za eno in isto osebo, moški pa so nekoliko bolj nagnjeni k menjavanju sanjskih žensk.

Zanje je lahko neznanka, zaradi katere jih v hipu prevzame poželenje, prijazna blagajničarka, zahtevna šefinja ali pač nekdo, ki jih vpraša za smer v križišču.

Prva ljubezen

Prve ljubezni se ne pozabi, pravijo, in večina moških to potrjuje. Seks, v katerem so prvič uživali z osebo, ki so jo imeli radi, je pustil svoj pečat, in moške pogosto zamika, da bi poskusili, ali je še tako. Spomin na mladost lahko z leti postane močnejši.

Odklop brez meja

Ni lepšega kot se z najboljšimi prijatelji odpraviti na podaljšan konec tedna, kjer je vsega, kar si človek želi, na pretek. Moški konci tedna seveda obstajajo, in kar se takrat zgodi, ostane med ljudmi, ki so bili tam, za druge je zgodba zaklenjena. Ali se je med tem časom uresničila tudi kakšna njegova fantazija, pa partnerice običajno ugotovijo same.