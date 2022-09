Najboljši seks je v dolgi, stabilni zvezi

Britanci, ki uživajo v seksu brez obveznosti, so manj zadovoljni od stabilnih parov, je pokazala raziskava. Prav tako so tisti, ki pred poroko ne živijo skupaj, zaradi nižjih pričakovanj v postelji zadovoljnejši. Ti se tudi redkeje videvajo, zato je njihov čas za seks veliko bolje izkoriščen kot pri parih, ki od zgodnjih začetkov zveze živijo pod isto streho. Raziskovalci so ugotovili, da seks z več partnerji na dolgi rok manjša spolno zadovoljstvo.

Religija in spolnost

Znanstveniki z univerze Exeter so si pomagali z odgovori 15.000 moških in žensk, starih od 18 do 59 let, ki so sodelovali v britanski raziskavi o spolnih stališčih in ugotovili, da na dojemanje spolnosti vpliva tudi vera. »Glede na to, da je manjša verjetnost, da bi se religiozni posamezniki spustili v neobvezen seks ter je verjetnejše, da bodo telesno ljubezen okušali zgolj v trajni zvezi, to pripelje do nižjih pričakovanj glede spolnosti zunaj partnerskega odnosa,« je povedal avtor študije Vegard Skirbekk in dodal, da se s tem hkrati poveča zadovoljstvo s spolnim življenjem znotraj trajnega razmerja. »Medtem, ko je seksualno zadovoljstvo sprva vezano na količino seksa: natančneje, več seksa pomeni več zadovoljstva, se v dolgi zvezi to spremeni in lahko preveč seksa pripelje do manjšega zadovoljstva,« je ugotovitve komentiral soavtor Nitzan Peri-Rotem.

Vpliva tudi izobrazba

Rezultate raziskave so objavili v časopisu Journal of Sex Research. Ti so pokazali še, da so bolj izobraženi posamezniki manj zadovoljni s spolnim življenjem od manj izobraženih, hkrati drugi seksajo pogosteje od prvih. Znanstveniki so zapisali še, da reden seks pozitivno vpliva na zdravje, seks dvakrat na teden namreč manjša verjetnost srčne kapi.

»20 minut spolne dejavnosti na telo vpliva kot kilometer in pol hoje, to pa je oblika vadbe, ki ob rednem izvajanju pozitivno vpliva na telo,« je povedal Geoffrey Hackett, profesor z univerze Aston v Birminghamu.