Razmerje, zakon, skupno življenje. Vse to prinaša svojevrstne izzive, ki pa bodo lažje premagljivi, če bosta z dragim od vsega začetka upoštevala pet čisto preprostih pravil. Sprejmita dogovor o vajinih vsakodnevnih aktivnostih Življenje pod isto streho bo preprostejše, če se bosta dogovorila, kdaj se bo kdo prhal, kdaj bi imel na sporedu sebi lastne hobije in kdaj bo čas za druženje, obiske družine ter druge dejavnosti. Tako bo lažje načrtovati in se enostavneje prilagajati nameram drug drugega. Pogovorita se o denarju Čeprav to res ni romantična tema, je pogovor o denarju eden ključnih. Upoštevanje sprejetih dogovorov s tega področja lahko še kako pripomore k uspehu zakona ali zveze. Skratka: dogovorita se, kako bosta delila izdatke, koliko dolgov si lahko nakopljeta, koliko lahko kdo zapravi zase in koliko gre vsak mesec na skupni račun, kako in za kaj bosta varčevala in skupaj sprejmita vse druge, z zaslužkom, izdatki, skratka z denarjem povezane odločitve. Razdelita hišna opravila Najskladnejša so razmerja, v katerih partnerja v enaki meri opravljata hišna dela oziroma kjer so ta pravično razdeljena med oba. Ne pozabita zato določiti pravil, po katerih nihče ne bo z njimi preobremenjen oziroma bi se jim lahko izognil. Ne pričakujta, da bosta vedno skupaj Vsak potrebuje tudi čas zase in za njemu ljube aktivnosti. Nerealno je pričakovati, da bosta ves prosti čas preživljala skupaj, treba pa je najti dogovor, po katerem ne bo trpel ne skupni čas in ne tisti, ki ga vsak preživlja po svoje. Spore rešujta sproti In še zadnja, morda najpomembnejša postavka: nikoli nesoglasji, nestrinjanj, sporov in drugih manj prijetnih zadev ne pometajta pod preprogo. Uspešen odnos temelji na sprotnem reševanju težav, zato v tem primeru nedvomno velja: čim prej, tem bolje.

