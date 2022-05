Najboljši ljubimci so imeli točno toliko spolnih partnerjev, ste med njimi?

Logično je, da se v vsem, tudi v seksu, s pridobljenimi izkušnjami izboljšujemo, a previsoko število spolnih partnerjev ni nekaj, kar nas bi v očeh drugih naredilo velike ljubimce … vse prej kot to.

V raziskavi spletnega mesta za zmenkarije poročenih ljudi iliicitencounters.com, v kateri je sodelovalo 1000 moških in prav toliko žensk, jih je 52 odstotkov odgovorilo, da je 13 idealno število spolnih partnerjev. 73 odstotkov pravi, da tiste, ki imajo 18 spolnih partnerjev in več, zavrnejo, saj imajo potemtakem občutek, da so samo »še en/-a več«. Raziskava je prav tako pokazala, da 70 odstotkov moških in žensk laže o številu spolnih partnerjev, moški pa so pri presojanju spolne zgodovine potencialne nove partnerke strožji, saj jih je 59 odstotkov izjavilo, da so ženske, ki so imele veliko partnerjev, zanje manj privlačne. Da so manj privlačni izkušenejši moški, meni 46 odstotkov žensk.

»Številni spolni partnerji so marsikomu odvratni, nihče si ne želi biti samo še en/-a več. Po drugi strani pa si ne želimo biti z nekom, ki ima komaj kaj izkušenj, to je recept za nevšečnosti. 13 je torej idealno število spolnih partnerjev, ki zagotavlja, da je oseba izkušena in odprta za uživanje med rjuhami,« je še povedala predstavnica iliicitencounters.com, Jessica Leoni.