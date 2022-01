Najboljši del dneva za seks je ...

Ste se kdaj vprašali, ali obstaja najboljši del dneva za seks? Spolna terapevtka Tammy Nelson pravi, da je to v največji meri odvisno od para in da ima vsak del dneva svoje prednosti. A vendarle pravi: »Zaradi naravnih procesov v telesu je zjutraj količina moškega spolnega hormona testosterona najvišja. To je nedvomno dobro izkoristiti.« Z njo se strinja terapevtka Gigi Engle, a dodaja, da ima jutranji seks tudi nekaj pomanjkljivosti. »Živčne povezave tedaj še ne delujejo na vso moč, telo je še v fazi mirovanja, zato se na dražljaje ne odziva z vso intenziteto.«

»Mnogi res želijo zjutraj čim prej vstati, skočiti pod prho in si privoščiti zajtrk ali kavo. Spolna želja pa s tem lahko izgine,« priznava Nelsonova ter opozarja, da tudi večer ni ravno idealen, kajti partnerja sta tedaj utrujena in bi najraje samo zaspala. »Idealno bi bilo najti čas, ko si lahko oba vzameta predah od vseh obveznosti in nista izčrpana, to pa najbrž ni večer, čeprav ima tudi seks tedaj prednosti: med njim se sproščajo hormoni, ki pomirjajo in pripomorejo k dobremu spancu.«

Kdaj je torej najboljši čas za seks?

»Kot že rečeno je to čas, ki najbolj ustreza obema partnerjema. Seks ne glede na del dneva krepi povezanost, izboljšuje odpornost in zmanjšuje stres,« pa menita obe strokovnjakinji.