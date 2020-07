Najboljše poze za vroče poletne noči

Seks tedaj, ko se temperature povzpnejo visoko, ni vedno prijeten. V nekaterih pozah je, milo rečeno, prenaporen. Na srečo pa obstajajo tudi takšne, med katerimi ne prihaja do izdatnega telesnega stika ter so zato idealne za poletne dni in noči. Po pasje Malo telesnega stika, a veliko zadovoljstva. Položaj po pasje je kot nalašč za poletne akcije. Jahačica Še ena poza, kjer sta telesi dovolj skupaj, pa vendar dovolj narazen, da znojenje ni ovira. Ne glede na to, v kakšni različici se vrši: običajni, obrnjeni … Oralni seks Seks ni le penetracija. Tudi oralni spolni odnos nudi veliko užitka in je več kot dobrodošel v vročih poletnih nočeh. Seks stoje Super zadeva: nihče ne leži na nikomer, telesi ne pritiskata eno ob drugo, topla posteljnina ni ovira in izvedljiv je v najhladnejšem delu doma. Vzajemna masturbacija Preprosto se drug ob drugem do vrhunca popeljita sama. Prednosti tega dejanje je več: ob opazovanju druge strani nedvomno naraste vzburjenje, ker ni telesnega stika, ni strahu, da bi po vaju kapljal znoj in orgazem je za oba kot na dlani.