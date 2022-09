Najboljša tolažba prevaranega

Ko se nekdo sooči z bolečim dejstvom, da mu je partner nataknil rogove, se spopada s stisko. V življenjski zagati se prevarani pogosto zatečejo po nasvet in tolažbo k nekomu, ki mu zaupajo.

Vsak, ki mu je za sočloveka mar, se trudi pomagati po najboljših močeh ter tolažiti z besedami. In vsak, ki se znajde v vlogi tolažnika, se mora zavedati: obstajajo besede, ki jih prevarani mora slišati. Te pa so naslednje ...

Nisi kriv za prevaro in je ne zaslužiš

Kaj rado se zgodi, da tisti, ki skoči čez plot, v končni fazi za svoje dejanje krivi prevaranega. Ne glede na to, s čim krivdo prelaga na drugo stran, ostaja dejstvo, da se je za skok čez plot odločil sam in da je odgovornost zgolj in samo njegova.

Prelaganje krivde na prevaranega je manipulacija in nesposobnost sprejemanja odgovornosti za svoja dejanja. Dejstvo je, da prevarani v nobenem primeru ni kriv za prevaro.

Razumljivo je, da je težko zaupati

V ljudi nasploh. Prevara uniči temeljno sestavino odnosa, ki je zaupanje. Potem ko je to enkrat ogroženo na takšen način, je težko znova zgraditi odnos, pa naj bo prijateljski, družinski ali partnerski. Nezaupanje v soljudi je povsem logična posledica prevare.

Vseeno je, ali boš z nekom, ki je varal ostal ali ne, imaš vso mojo podporo

Ljudje se na prevaro odzovejo različno. Nekateri zaradi nje končajo zvezo, drugi jo poskušajo rešiti.

Ne glede na to, kako se odloči oseba, ki vam zaupa, njeno odločitev podprite, kajti ni vaša pravica in ne dolžnost zapovedovati, kaj mora storiti, je pa vaša dolžnost nekoga, ki je pred takšno odločitvijo, podpreti in razumeti ter to tudi povedati in pokazati.