Najboljša poza za stimulacijo G točke

Kamasutra je prepolna poz z neobičajnimi imeni. Ena od njih je električni tobogan. Poglejte, kakšna je in kakšne so njene prednosti.

Električni tobogan je idealen za ženske, ki v postelji rade nadzor prepustijo ljubimcu.

Med izvajanjem položaja ona leži na hrbtu, njen zgodnji del telesa je lahko povsem v stiku s površino, lahko pa se naslanja na roke.

Moški poklekne nad njo, njegove noge so v kolenih pokrčene ob njenih bokih. Med penetracijo s telesom niha naprej in nazaj, lahko se nagne nazaj in se za hrbtom nasloni na roke.

Res je, da ima v tem položaju glavno besedo on, a tudi ona lahko pripomore k intenzivnejši penetraciji. Z nežnim stiskanjem stegen se vaginalni kanal zoži in trenje se poveča. Prav to je tudi položaj, v katerem prihaja do najintenzivnejše stimulacije točke G.