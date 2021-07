Najboljša poza, ko ste preutrujeni za seks

Včasih je utrujenost edina ovira do intimnega akta. Po napornem dnevu nimate prave energije, da bi se mu predali, a bi radi večer vseeno zaključili v vročem objemu. Tedaj je idealna poza, kjer je napor minimalen, užitek pa maksimalen, čarobna gora. Tako je videti Ona leži na trebuhu, roki ima pokrčeni, zgornji del telesa je dvignjen in se opira na podlahti.

Ena noga je iztegnjena, druga pokrčena v kolenu. On kleči za njo, a se ne naslanja na njen hrbet, položaj njegovega telesa pa spominja na goro. Napor, ki ga ona vlaga v sam odnos, je res minimalen in takoj po aktu lahko samo zapre oči ter zaspi.



Poleg tega gre za sproščujoč položaj, ki sicer res ni najbolj intimen, a globina penetracije mu nedvomno govori v prid in je zato dobrodošel tudi za miren, še nekoliko zaspan jutranji seks.

