Raziskovalci razkrili najboljšo in najslabšo poza za ženski orgazem

Raziskovalci z zasebne ginekološke klinike New H. Medical v New Yorku so prišli do zanimivega spoznanja. Ocenjevali so povezanost med različnimi spolnimi pozami in doživljanjem ženskega orgazma ter na podlagi svojih opažanj zapisali, kateri položaj ženske najpogosteje in kateri najredkeje pripelje do vrhunca.

Nedvomno je presenečenje na prvem mestu med najboljšimi. Kajti tega je zasedla pregovorno najbolj dolgočasna poza, natančneje misijonarska s sicer manjšo variacijo: kadar si ženska med njo pod boke položi vzglavnik, sta telesi ljubimcev v položaju, v katerem moško telo med penetracijo izdatno stimulira klitoris, posledično je vrhunec kot na dlani.

Na nasprotnem bregu se je znašel položaj po pasje. Med njim je namreč stimulacija ščegetavčka najmanjša in zato je orgazem med njim najtežje dosegljiv.

Ključ je v vzglavniku

Pa se vrnimo še enkrat k zmagovalnem položaju. »Obstajajo blazine, ki so zasnovane posebej za doseganje spolnih užitkov. Te so glede na obliko in čvrstoto najboljša izbira, a prav pride vsaka podpora bokom,« so povedali raziskovalci in dodali, da je zadeva res močno individualne narave in da se ne gre vedno opirati na statistike, je pa dobro pri osebah, ki imajo težave z doseganjem vrhunca, upoštevati dejstvo, da imajo v tem smislu nekatere poze s povsem fizičnega vidika prednost.