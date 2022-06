Prijatelji so lahko pravi strokovnjaki, a ne za vaše ljubezensko življenje

Pravi prijatelji so vedno tu za vas, v dobrem in slabem, poskušajo pomagati, razumeti in vas podpreti, pri čemer se zanašajo tudi na to, da vas zelo dobro ali celo najbolje poznajo. Lahko so pravi strokovnjaki za vas, ne pa tudi za vaše ljubezensko življenje.

Podpora, ne nasvet

Več kot dobrodošli so, da vam pomagajo z ljubezenskimi nasveti, ampak vzemite to kot osebno podporo svojih navijačev, ne pa kot mnenje trenerja. Trener ste vi, imate svoje cilje in sprejemate svoje odločitve, ki naj bi jih prijatelji podpirali.

Začutite naslednji korak

Lepo je, ko vas nekdo pozna do obisti, a včasih tudi zelo naporno, poleg tega nihče zares ne ve, kako je v vaši koži. Samo vi ste tisti, ki se zares poznate, ki zares veste, kaj čutite in kaj si želite. Če ne veste, se o tem pogovarjajte s prijatelji, a pustite, da sami začutite, kakšen bo vaš naslednji korak.

Razmislek

Včasih se stvari v ljubezni odvijajo tako hitro, da noben nasvet ne pride prav, sploh pa ne, kadar ga ne čutite kot pravilnega. Tako se zlahka tudi kdaj zmotite in sprejmete napačno odločitev, ker ste poslušali nekoga drugega kot sebe, zato poskusite in ne hitite. Vzemite si čas, da spoznate, kaj v resnici čutite, in nato ukrepajte.