Najbolj vroče in seksi novice, ki ste jih brali v minulem letu

Odnosi so pomemben del našega življenja. Tega se, kot kaže, zavedate tudi vi, naši dragi bralci, ki ste v minulem letu redno prebirali članke na temo osebnih in tudi najbolj intimnih, žgečkljivih odnosov. V rubriki smo vam postregli s številnimi nasveti ljubezenskimi nasveti in predlogi, kako popestriti dogajanje v vaši spalnici. Pregledali smo, kateri članki so vas v zadnjem letu najbolj pritegnili. Če ste katerega izmed njih zgrešili, jih lahko ponovno preberete. Morda si boste s pomočjo teh nasvetov popestrili hladne zimske dni in pazničini čas, ki je pred nami.

Najbolj bran je bil članek z naslovom Če slišite od njega to, samo zbežite! Razkriva, katere so tiste na prvi pogled neškodljive besede, ki pa so pravzaprav resno opozorilo, da v zvezi močno škripa.

Razkrili smo tudi štiri stvari, ki moškim pri ženskah niso všeč.

In opozorili na znake, ki kažejo, da vas partner čustveno uničuje.

Pet trikov za boljši okus penisa, je članek, ki si ga gotovo morajo prebrati vsi predstavniki moškega spola. Verjemite, vaše najdražje vam bodo hvaležne.

Zanimalo vas je tudi priznanje znane fitneserke, ki je odkrito spregovorila o tem, kolikokrat na dan masturbira in seksa.

Veste, ob katerih priložnostih ženske najhitreje snamejo poročni prstan? Mi vemo, preverite spodaj.

Poročali smo tudi o izpovedi ženske, ki je po poroki ugotovila, da ji je žal, da ni poslušala svojih staršev, ki so ji odsvetovali poroko. Če ste izpoved izpustili, jo lahko spodaj preberete še enkrat.

Veliko pozornosti naših bralcev je pritegnil tudi članek, v katerem smo poročali o pikantnih podrobnostih o varanju.

Pa tudi o osmih tipih žensk, ki strašijo moške in je z njimi težko živeti.

Za konec pa osvežite svoje znanje in preverite, ali bi lahko v svojo spalnico dodali katerega izmed teh osmih spolnih položajev. Vaša najdražja vam bo hvaležna, vi pa boste hvaležni nam.