Naj vam dopusta ne pokvari pričkanje!

Že vnaprej si lahko razdelite skrb za otroke. FOTO: Shutterstock

Izogibajte se težkim temam

Ne iščite popolnosti

Sklepajte dogovore

Zmerno z elektroniko

Dogovorite se lahko tudi glede pomivanja posode, odnašanja smeti, pospravljanja, pač vsega, kar vam lahko po nepotrebnem pokvari počitnice.

Seksajte

Pari, še posebno tisti, ki imajo otroke, vejo, da je lahko drugi najboljša družba ali pa največja obremenitev na dopustu, kadar stvari ne tečejo, kot bi morale.Težke teme vedno so in vedno bodo, povsod nas spremljajo, pomembno pa je, koliko časa in pozornosti jim posvečamo. Vemo, da imamo kredite, zoprne službe, onemogle starše, pubertetnike, a to ni vse, kar par povezuje. Ko ste v dvoje, si naredite življenje znosno, prijetno. Ne načenjajte težkih tem, ampak jih prestavite na čas po počitnicah, pa tudi če je to uro zatem, ko se vrnete domov. Prihranili si boste ogromno živcev in imeli lepši dopust.Že pregovor pravi: »Če gre lahko kaj narobe, bo tudi šlo,« in to drži. Počitnice še ne pomenijo, da ste rešeni vseh tuzemskih težav, kot je čakanje v kolonah na cesti ali iskanje idealnega kotička na plaži, nasprotno. To, kar pa lahko storite drugače, je, da od sebe ne pričakujete popolnosti in se nehate razburjati, ko stvari krenejo po svoje, predvsem pa se zaradi tega ne pričkate s partnerjem, ker je pač pri roki, in to slabo voljo lahko stresete nanj. Na počitnicah ste, sprostite se in stres obrnite sebi v prid.Že vnaprej si lahko razdelite skrb za otroke, kar je ena od najpomembnejših stvari, če odhajate na počitnice z družino, tako ne bo nihče imel občutka, da dela več kot drugi. Dogovorite se lahko tudi glede pomivanja posode, odnašanja smeti, pospravljanja, pač vsega, kar vam lahko po nepotrebnem pokvari dopust.Danes si je počitnice težko predstavljati brez pametnega telefona, nekateri ne zmorejo niti brez računalnika, pa vendar lahko čas, ki ga preživite na elektronskih napravah, omejite. Kot o vsem se tudi o tem dogovorite, zato da ne boste imeli občutka, da ste na počitnicah s telefonom, partnerja pa srečate le občasno. Moralo bi biti ravno obratno.Če ste sami v dvoje, s tem ne bi smelo biti težav, saj je priložnosti več kot dovolj, pari, ki imajo otroke, pa se morajo nekoliko bolj znajti, vendar ne smejo obupati. Tudi kratko in sladko vam lahko polepša dopust!