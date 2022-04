Naj bo kot v filmu: le kdo se lahko upre, če vas pričaka v zapeljivem spodnjem perilu

V filmih vidimo ljudi seksati na sto in en način, ampak zakaj ne bi kdaj tudi v resničnem življenju seksali kot v filmu? Neverjetna seksualna izkušnja vam lahko popestri partnersko življenje.

Prihod domov

V filmih nemalokrat doživimo, da se človek vrača iz službe, medtem ko ga partner gol ali v seksi spodnjem perilu pričaka na vratih in ... akcija! V vsakdanjem življenju se ljudje iz službe vračajo sitni in razdražljivi, seks jim po navadi ne pade na pamet, razen če so postavljeni pred dejstvo, da jih pričaka vzburjeni partner. Takrat so lahko stvari v sekundi drugačne.

Poslovilni seks

Ni malo parov, ki se dogovorijo o vsem, kar se razhoda tiče, nato pa za slovo zlezejo še enkrat med rjuhe, kjer lahko doživijo seks svojega življenja. Oba sta se poslovila od odnosa, nimata več nobenih pričakovanj in sta sproščena, zato se jima sprostijo vse zavore, in ker se poleg tega dobro poznata, vesta, kako si ustreči. Poslovilen seks je pogosto odličen, ni pa zmeraj razlog, da pari ostanejo skupaj.

Brez meja

Kot kažejo raziskave, se pari najbolj sprostijo poleti oziroma na počitnicah, ko vedo, da jih naslednji dan ne čaka nič napornega. Ne potrebujete vedno počitnic, morda le dela prost dan, ki vam bo omogočil, da se popolnoma sprostite in ne mislite na nič drugega kot samo na seks z ljubljeno osebo. To so dnevi, ko si v spalnici lahko daste duška!