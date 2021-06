Na vse to je lahko alergična vagina

Morda vas bo presenetilo dejstvo, da je nožnica morda alergična na spermo vašega parterja, na nekatera mila in tudi na spodnje perilo. Ginekologinja Shirin Lakhani pojasnjuje: "Intimno področje je zelo občutljivo, ima sebi lastno pH vrednost in bakterijsko ravnovesje ter obstaja veliko dejavnikov, ki lahko zbudijo njen buren odziv. Ta se največkrat odraža v obliki rdeče in srbeče kože, pekočega občutka in tudi zatekanja."Več preberite TUKAJ