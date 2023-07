Na kateri strani postelje naj bi spal moški in na kateri ženska?

Vsi vemo, da so možgani razdeljeni na dve polovici: na levo in desno hemisfero. Desna je odgovorna za kreativno razmišljanje, intuicijo in čustva, leva za logično razmišljanje in številčne operacije.

Pri ženskah je praviloma močneje razvita desna hemisfera in pri moških leva. Prav to je podlaga za trditev, da bi morala biti ženska vedno na levi strani svojega srčnega izbranca, tako bi se njuni energiji dopolnjevali. Pa naj bo med hojo, sedenjem za mizo ali v postelji.

Za skladnejši odnos

Sledenje temu principu zagotavlja več možnosti za skladen odnos brez nesoglasji in napetosti.

Morda gre za vraževerje, a dejstvo je, da so že stari Slovani upoštevali običaj, po katerem naj bi bila ženska vedno na srčni, torej levi strani moškega, že med poroko je ta ob njem stala na njegovi levi.

Oropan osnovne vloge

Kadar je moški na ženski levi strani, ona njega podzavestno doživlja kot otroka in ga ščiti, s tem ga oropa osnovnega poslanstva. Kadar je moški na njeni desni, se počuti možato in sebe dojema kot odgovornega zaščitnika družine.

Kot rečeno, morda gre le za vražo, morda je res kaj na tem, vsekakor pa ne bo škodovalo, če bo ona spala na njegovi levi strani.