Moža ne moti, da žena seksa z drugimi moškimi: Zvest mi je in uživa v celotni situaciji

Rae Nemetsky (22), sicer tudi že mati, trdi, da seksa z drugimi moškimi, njenega moža pa da to čisto nič ne moti. S tem naj bi zadovoljeval svojo fantazijo ('hotwifing'), zato ji to dovoljuje ali jo celo spodbuja k temu. »Mož mi je že pred letom dni predlagal, naj občujem z drugimi moškimi, vendar mi ideja sprva ni bila všeč. Tehnično gledano je to njegova fantazija. Za to sem se odločila, ker sem ga hotela osrečiti, kakor on osrečuje mene,« je laični javnosti pojasnila Rae. Poudarila je, da je ona tista, ki si izbere ljubimca. »Če je sporazumno, potem to ni prešuštvo. Na koncu se vrnem k možu in vem, da je zadovoljen, ker to počnem, kar me razveseljuje.« Moške izbira na tinderju, njej mož pa za zdaj ni spoznal še nobenega od njih. Vsi so z vsem seznanjeni »Večina moje družine ve, da imam nekonvencionalen zakon, ker sem jim to povedala. Prav tako mi sledijo na tiktoku. Nobeden me ne obsoja. O tem se seveda ne pogovarjamo, ko se srečamo, vendar so z vsem seznanjeni,« je še dejala 'vroča žena'. Na tiktoku ji sledi več kot 65.000 ljudi, nekateri pa pravijo, da s svojimi objavami zgolj nabira klike in da je vprašanje, koliko je resnice v tem, kar govori ...

Komentarji: