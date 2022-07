»Mož mi je 18 let prikrival, da ima nezakonskega otroka«

»Zanj mi ni nikoli povedal, resnica je prišla na dan, ker se je ta nezakonski sin, zdaj, ko je dopolnil 18 let, odločil tožiti mojega moža, torej lastnega očeta. V najinem zakonu so se nama rodili štirje otroci. Živeli smo zelo srečno, nič nam ni manjkalo. Z možem sva tudi veliko ustvarila, potovala in imela res ljubeč odnos. A vse to je zdaj, ko se preteklost razodeva, na kocki ...«

