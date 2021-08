»Mož je do drugih sladek, nas doma pa zmerja in maltretira«

»Doma je pogumen, posmehuje se in zmerja vse po vrsti. Tudi nasilen je. No, ko pride do drugih, je pa povsem drugačen, kot da jim kaže neko nam neznano plat. Do drugih ljudi je ustrežljiv, nikomur si ne upa reči besede ...«Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si