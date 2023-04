Moški varajo dvakrat pogosteje od žensk

Skoraj dvakrat višja je verjetnost, da bo varal moški, kot da bo varala ženska, je pokazala raziskava, v kateri je sodelovalo 600 prostovoljcev, starih od 16 do 44 let in jo je izvedel britanski časopis GQ.

60 odstotkov v njej sodelujočih moških je priznalo, da so na določeni točki v življenju imeli afero, enako je povedalo 32 odstotkov žensk.

Je pa res, da je v času sodobne tehnologije definicija afere malce nejasna. 37 odstotkov moških in 32 odstotkov žensk je denimo dejalo, da je zanje varanje že interakcija z nekom na družabnih omrežjih.

Ob tem se je izkazalo še, da 21 odstotkov moških, ki so v zvezah, kljub temu uporablja aplikacije za zmenke in da trikrat pogosteje od žensk po razhodu ohranijo gole fotografije bivših partnerk.

Število bivših

A čeprav je pri moških večja verjetnost, da bodo imeli koga ob strani in je 61 odstotkov vprašanih dejalo, da število njihovih bivših partnerk za trenutno zvezo ni pomembno, jih je prav toliko mnenja, da naj ženska ne bi imela več kot deset nekdanjih ljubimcev.

Ženske se s številom bivših sedanjega partnerja ne obremenjujejo, dokler to ne preseže 25.

Izkazalo se je še, da 61 odstotkov moških redno gleda pornografijo, to počne le 22 odstotkov žensk.

In čeprav je polovica sodelujočih moških dejala, da so jih filmi za odrasle navdali s samozavestjo glede telesa in izvedbe, jih je 30 odstotkov priznalo, da so zaradi teh vsebin zaskrbljeni glede lastnih spolnih preferenc.

Seks iz postelje na splet

Glede na vse bolj razširjene pornografske vsebine in priljubljenost aplikaciji, kot je denimo Only Fans ni čudno, da je 47 odstotkov moških dejalo, da bi bili povsem zadovoljni v zvezi z manj ali nič seksa ter da so jim pomembnejši od seksualnega zadovoljstva v razmerju druženje s prijatelji, družino, telovadba in zaslužek.

Monogamija v porastu

Raziskava je pokazala tudi, da se številni vprašani ne bi izrekali izključno za monogamijo ter da bi bili pripravljeni razmisliti o odprti zvezi, 12 odstotkov vprašanih je že v njej, devet odstotkov pa je v poliamornih razmerjih.

Skratka: rezultati izrisujejo trend priljubljenosti poliamorije in nemonogamije, zlasti med mlajšimi generacijami, pri čemer je skrb vzbujajoče, da je 70 odstotkov moških priznalo, da so na spletnih straneh za spoznavanje o sebi lagali: največkrat so bili nepošteni glede starosti in višine.