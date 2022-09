Moški, v postelji nikar ne počnite tega

»Moških ni prav enostavno poučevati glede spolnosti, kajti oni so velikokrat prepričani, da vedo vse in ne potrebujejo nobenih podukov ter napotil,« je prepričana zakonska in družinska terapevtka Monica Lieser, ki je med ženskami opravila anketo, v kateri jih je spraševala, česa nikakor ne prenesejo v postelji. Najpogostejši odgovori, ki jih je dobila, pa so takšni:

Nogavic na nogah

Ne glede na to, zakaj jih nekdo noče sezuti, dejstvo je, da na pogled niso prav nič privlačne in ženske jih v nobenem smislu ne povezujejo s senzualnostjo.

Vztrajanja v taktikah, ki jih ona ne prenese

In to tako ali drugače nakaže, pokaže, celo pove. Kadar ljubimec vse to presliši, si ne more nadejati dobre ocene njegovih veščin.

Lenobe

Ne glede na to, ali je ona zgoraj, spodaj ali ob strani, nikoli ne gre vsega truda prepustiti njej. Lenoba je v postelji velik velik ne.

Otročjih vzdevkov

Otročji vzdevki so nekaterim res po volji, a večina žensk nad njimi ni najbolj navdušena. Če bi jih res radi uporabljali, se najprej prepričajte, v katero skupino sodi vaša draga. In če sodi v drugo, pozabite nanje.

Buljenja v njene intimne organe

Dobesedno buljenje v njeno intimo žal ne more biti plus. Ob tem se ona počuti, kot bi bila del razstave ne pa vir spolnega poželenja.

Malce gledanja in občudovanja da, pretiravati pa res ni treba.