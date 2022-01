Moški težje od žensk prenašajo razhode

Razhod nikoli ni preprost in praviloma za seboj pusti težke rane. A čeprav je splošno prepričanje, da bolj prizadene ženske, očitno to ne bo držalo. Na podlagi analize 200 uporabnikov spletne strani Reddit so dokazali, da se po njem težje poberejo moški. Z analizo objav so namreč ugotovili, da 55 odstotkov vprašanj in dilem, povezanih z razhodom in prebolevanjem tega, pride s strani moških in le 45 odstotkov teh zastavijo ženske.

Stisko lažje izražajo anonimno

Skupina raziskovalcev sicer meni, da moški veliko lažje svoja vprašanja in stiske izražajo anonimno, s pomočjo različnih forumov in redkeje tarnajo ter jočejo v živo, saj zaradi stereotipov in vzgoje težje izražajo čustva. »Moški večinoma svoja čustva, zlasti pa žalost, pred drugimi skrivamo, kar pa ne pomeni, da jih ne občutimo. Nobeden od naših prijateljev noče poslušati, kako žalostni smo, ker smo se razšli s kom. Pri ženskah je jokanje v objemu prijateljice nekaj običajnega, pri moških žal ne,« je zadevo iz prve roke pojasnil eden od uporabnikov omenjene strani.

Drugačne teme

Charlotte Entwistle, glavna avtorica študije, je dejala, da se glede na spol razlikujejo tudi teme, ki jih moški in ženske načenjajo na spletu: »Moški večinoma govorijo o strtem srcu, o lastnostih partnerice, o zmenkih, novih spoznavanjih, ženske pa večkrat razpredajo o finančni plati razhoda, o skrbi za dom, o nespoštovanju v razpadlem odnosu. Dejstvo, da o strtem srcu večkrat pripovedujejo moški, dokazuje, da so glede čustev prav tako občutljivi kot ženske, le izražajo jih na drugačne načine.«

Znanstveniki upajo, da bodo takšne študije spremenile pogled na spola in razbile stereotipe glede tega, da razhodi moških ne prizadenejo in da lahko brez težav začnejo novo poglavje v življenju.