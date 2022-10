Moški tega poklica so najboljši v postelji, pravi nekdanja profesionalna spremljevalka

Amanda Goff (44) se je nekdaj ukvarjala s posebnim poslom, do leta 2017 je bila namreč elitna poklicna spremljevalka.

Tedaj je nosila ime Samatha X in je za portal Mirror povedala, da tako kot njene tedanje kolegice moških nikoli ni delila na lepe in manj lepe, temveč se je vselej osredotočala na tisto, kar so skrivali pod zunanjo podobo, in na njihove veščine.

Tudi na tiste v postelji. Takole je po svojih izkušnjah opisala, kako se med rjuhami znajdejo moški različnih poklicev, in povedala še, kateri so po njenem mnenju najboljši ljubimci.

Preberite na mična.si.