Moški se strinjajo: ta pričeska nam je najbolj všeč

Definitivno je pričeska povsem osebna izbira in vsak ima pravico nositi takšno, kot mu najbolj odgovarja.

Pa vendar se pogosto poraja vprašanje, kakšna ženska pričeska je moškim najbolj všeč. In morda vas bo presenetilo, kaj so pokazali rezultate ankete, v kateri so junaki odgovarjali na to dilemo.

Kot je namreč povedala velika večina vprašanih, oni niso najbolj navdušeni nad pričeskami s polno lasnicami in drugih pripomočkov za oblikovanje, prav tako jim niso všeč mokri kodri in ne kite oziroma drugi načini povezovanja las.

Pretirano obremenjevanje z lasmi jih odbija.

Kaj pa jih privlači?

Na kratko bi rekli: preproste pričeske oziroma filozofija: čim bolj sproščeno in običajno, tem bolje.

Negovani, spuščeni in sijoči lasje, ki prosto padajo, torej zmagajo.

Skratka: če ga želite očarati, se z lasmi ne trudite preveč. Preprosta pričeska pri osvajanju nasprotnega spola nedvomno zmaga.