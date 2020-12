Moški s to lastnostjo so najboljši ljubimci

Glede na raziskavo, katere rezultate so objavili v časopisu Socioaffective Neuroscience & Psychology obstaja lastnost, ki jasno nakazuje, ali je moški v postelji dober ali žal ne.



Strokovnjaki so z raziskovanjem seksualne preteklosti žensk skušali ugotoviti, s kakšnim partnerjem so imele najboljši seksualni odnos in v objemu katerega so najpogosteje dosegale orgazem. Objektivna presoja V študiji so sodelovale pripadnice nežnejšega spola mlajše od 69 let, ki trenutno niso bile v zvezi saj so strokovnjaki domnevali, da vezane dame v ocenah ne bi bile objektivne. Sodelujoče so v 70-minutnem testu odgovarjale na različna vprašanja o spolnem življenju, na podlagi njihovih odgovorov pa so zaključili, da so imele najboljši seksualni odnos z moškimi, ki so se lahko pohvalili z dobrim smislom za humor. Humor veliko obljublja V zaključku so zapisali, da je smisel za humor sijajen pokazatelj seksualnih veščin, saj nakazuje na to, da je moški, ki ga premore, sproščen v različnih življenjskih situacijah, kar pomeni tudi, ko gre za intimo. Sproščenost je pogoj za kvalitetno komunikacijo med partnerjema in v končni fazi za dober seks. Tudi kreativnost ni od muh Med kvalitetami, ki obljubljajo dobrega ljubimca se je znašla še kreativnost. Tisti, ki se z njo ponašajo, jo zagotovo izražajo tudi med rjuhami, premorejo veliko interesa za zagotavljanje spolnega zadovoljstva partnerk in se zato lahko okronajo z nazivom dober ljubimec.