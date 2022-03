Moški: s takšno žensko nikoli ne bi spali

Da zgolj fizična lepota ni dovolj za privlačnost, dokazujejo lastnosti, ki moške odvračajo od namere, da bi z žensko okusili spolne radosti. Tu je nekaj takšnih, ob katerih jih vse mine.

Aroganca

Medtem ko je samozavest seksi, je aroganca nadvse neprivlačna. Osebe, ki so polne sebe, se do drugih obnašajo vzvišeno in podcenjujejo vse naokoli, pač ne morejo biti predmet poželenja.

Prepirljivost

Prav je, da vsakdo pove svoje mnenje in da izrazi tudi nestrinjanje, a spori in prepiri, ki so sami sebi namen, niso privlačni. Prav tako tudi ne pretirano obremenjevanje z drugimi in opravljanje. Negativnost je v vsakem primeru neprimerna in izniči tudi najlepše fizične atribute.

Slabe higienske navade

Kdor na čistočo ne da veliko, ne more biti seksi. Oseba, ki ne upošteva higienskega minimuma, v nobenem primeru ni poželjiva.

Neodločnost

Dolgo oklevanje pri izbiri obleke, hrane na jedilnem listu, televizijske vsebine in drugih, življenjsko bolj ali manj pomembnih zadev je še nekaj, kar moške odvrača od misli na seks.

Zavračanje novosti

To pomeni, da je oseba ujeta v vzorce, od katerih ni pripravljena odstopati za nobeno ceno. Ne glede na to, kako lepa je na pogled, sčasoma zaradi svoje nefleksibilnosti postane dolgočasna in neprivlačna.