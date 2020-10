Moški, ki v odnos ne prinašajo sreče

Že na samem začetku razmerja obstajajo bolj ali manj očitna opozorila ki govorijo, da zveza z nekom ne more biti kvalitetna in srečna. Kajti z določenimi tipi moških takšne ni mogoče osnovati. Kateri v življenje ne prinašajo nič lepega? Čustven nasilnež Ljudje, ki se poslužujejo čustvenega nasilja in manipulacije, niso prijetna družba ne glede na naravo odnosa z njimi. Prav v razmerju pa čustveno nasilje najbolj pride do izraza.

Izpadi besa, poniževanje, zaničevanje, kaznovanje z molkom, manipulacije v smislu ne morem živeti brez tebe in podobna dejanja že zgodaj v zvezi pričajo, da imate opravka z nekom, ki čustva na neprimeren način izkorišča v namen obvladovanja sočloveka. Ta je zaradi tega pod stalnim pritiskom in v negotovosti, kakšen odziv bo sprožilo dejanje, ki ni po volji partnerju. Življenje v strahu pa žal ni recept za kvalitetno partnersko zvezo. Egocentrik So ljudje, ki so prepričani, da se svet vrti okoli njih. Sebe vselej postavljajo na prvo mesto, se ne ozirajo na čustva, mi jim mar za potrebe in želje drugih, v svojih očeh so najboljši in delujejo zgolj po svoji volji.

Vse to so lastnosti egocentrika ali narcisa, ki v odnosu zgolj jemlje ter pričakuje popolno podrejanje. Najbrž je odveč poudarjati, da se razmerje z njim ne more dobro končati. Vsevednež Bi res radi celo življenje živeli z nekom, ki vas bo vedno opozarjal na vaše napake, vam oponašal pomanjkljivosti in bo prepričan, da vse ve in zna bolje od vas? Zagotovo ne. Kajti edina motivacija vsevedneža v zvezi je stalno dokazovanje in poveličevanje sebe ter na drugi strani poniževanje sočloveka. Čustven zavrtež Pravilno izražanje vseh čustev in občutkov je za kvalitetno ter trdno zvezo nepogrešljivo . Nekdo, ki vselej zanemarja svoje občutke, jih zadržuje v sebi ali izraža na neprimeren način, žal ni človek, s katerim bi življenje lahko bilo prijetno in takšno početje slej ko prej pripelje do ohlajanja odnosa ter do prepada med partnerjema, ki bi si morala znati zaupati vse.

Hkrati ignoriranje čustev velikokrat vodi v fizično nasilje, to pa je v vsakem odnosu nedopustno in neopravičljivo.