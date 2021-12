To so tipi moških, ki ne razmišljajo o resni zvezi

Že kar lep čas se sestajata in vi ste pripravljeni na naslednji korak. Če že ne pričakujete prstana, pa si nadejate vsaj kakšnega manj očitnega znaka, da ima vajin odnos prihodnost.

Morda čakate zaman. Kajti obstajajo moški, ki se nikoli ne bodo zavezali in oblikovali trajno razmerje, kaj šele zakon. Ob katerih čakate zaman? Nedvomno ob sedečih petih gospodih (in vsem, njim podobnim).

Gospod nisem za resno zvezo

Če je bil od vsega začetka odkrit in je priznal, kaj od vajinega odnosa pričakuje, se nikar ne slepite, da ga boste pripravili do tega, da si bo premislil. Kajti po vsej verjetnosti boste le zapravljali čas in energijo. Če pravi, da ni za resno zvezo, mu je bolje verjeti in njegovo prepričanje spoštovati.

Gospod nisem še prebolel bivše

Tega sicer nikoli neposredno ne izrazi, a večkrat se v pogovoru spomni nanjo, vas primerja z njo, o njej govori lepo ali slabo … morda si zatiskate oči, kajti če je njena senca vselej med vama, je še ni prebolel. In dokler je ne bo, boste vi zanj zgolj tolažba.

Gospod karierist

On je uspešen, delaven, predan in se hitro vzpenja po poklicni lestvici. Žal pa vse drugo ostaja ob strani ali celo za njim. Tudi razmerje ali še več, zakon. S tem se preprosto nima časa ukvarjati.

Gospod iščem nekaj boljšega

Kruto, a je že tako, da obstajajo moški, ki nikoli niso zadovoljni s tistim, kar imajo. Če vaš sodi med te ter stalno išče nekaj boljšega, lepšega, privlačnejšega … se ne slepite, da se bo nekoč ustalil ravno ob vas.

Gospod življenje je zabava

On še vedno živi ujet v letih, ko je vse zgolj zabava in ko so obveznosti namenjene nekomu drugemu, Druži se z mlajšimi od sebe, z njimi ponočujte ter za nobeno ceno noče odrasti. Morda tudi nikoli ne bo. Ali se bo to zgodilo v daljni prihodnosti. Kakor koli, razmislite, ali je res vredno čakati nanj …